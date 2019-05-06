ФК «Сызрань-2003» с минимальным счетом обыграла ульяновскую «Волгу»

СЕГОДНЯ 08:53 2019-05-06T08:53:16+03:00

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В воскресенье, 5 мая, в Сызрани прошел матч 22 тура Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ «Сызрань-2003» и «Волга» (Ульяновск). Эта игра была посвящена Дню Победы. Именно таким он и стал для сызранской команды.

Счет в матче открыли футболисты «Сызрани-2003». На 40 минуте мяч в ворота противника отравил Дмитрий Бакай. Второй гол на 68 минуте матча забил Игорь Шевченко, однако судья определил положение «вне игры». Во втором тайме сызранцы несколько раз пытались удвоить счет, но ульяновские футболисты не дали им этого сделать. Сами же игроки «Волги» голами не отличились. В итоге матч завершился победой «Сызрани-2003» с минимальным перевесом 1:0.

Как сообщает пресс-служба сызранского клуба, команду ждут еще 5 матчей. В субботу, 11 мая, они сыграют на домашнем стадионе с новотроицкой «Ностой», а 16 мая также в Сызрани они сразятся с нижнекамским «Нефтехимиком». 23 мая сызранцы на выезде сыграют с челнинским «КАМАЗом», 29 мая вновь примут ульяновскую «Волгу», а 4 июня в финальном матче сезона 2018/2019 сыграют с пермской «Звездой».

ИСТОЧНИК KP.RU