2019-05-06T08:53:16+03:00
Спорт

ФК «Сызрань-2003» с минимальным счетом обыграла ульяновскую «Волгу»

Сызранская команда забила противнику два гола, но судья засчитал только один
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ФК "Сызрань-2003"Фото: ФК "Сызрань-2003"
Изменить размер текста:

В воскресенье, 5 мая, в Сызрани прошел матч 22 тура Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ «Сызрань-2003» и «Волга» (Ульяновск). Эта игра была посвящена Дню Победы. Именно таким он и стал для сызранской команды.

Счет в матче открыли футболисты «Сызрани-2003». На 40 минуте мяч в ворота противника отравил Дмитрий Бакай. Второй гол на 68 минуте матча забил Игорь Шевченко, однако судья определил положение «вне игры». Во втором тайме сызранцы несколько раз пытались удвоить счет, но ульяновские футболисты не дали им этого сделать. Сами же игроки «Волги» голами не отличились. В итоге матч завершился победой «Сызрани-2003» с минимальным перевесом 1:0.

Как сообщает пресс-служба сызранского клуба, команду ждут еще 5 матчей. В субботу, 11 мая, они сыграют на домашнем стадионе с новотроицкой «Ностой», а 16 мая также в Сызрани они сразятся с нижнекамским «Нефтехимиком». 23 мая сызранцы на выезде сыграют с челнинским «КАМАЗом», 29 мая вновь примут ульяновскую «Волгу», а 4 июня в финальном матче сезона 2018/2019 сыграют с пермской «Звездой».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителя Самары на 2 года отправили в колонию за вербовку людей в экстремистскую группу
В Самаре две аферистки обманули пенсионера на 700 тысяч рублей
В Тольятти на берегу Волги нашли человеческие кости
Самарца вынудили передать свою «Тойоту Короллу» бывшей жене из-за долга перед сыном
В Самаре вновь отремонтируют недавно обновленную набережную возле «Ладьи»
В Тольятти задержали серийного грабителя офисов микрозаймов
В Тольятти из-за гидравлических испытаний временно отключат горячую воду
Самарский застройщик получил Высший высокий рейтинг надёжности по своевременности сдачи жилья
Стали известны причины короткого замыкания и задымления на станции метро «Московская»
Матч «Крыльев Советов» с «Уфой» на «Самара Арене» вошел в топ-5 по посещаемости в 27 туре РПЛ
Тольяттинские спортсмены завоевали три «бронзы» на международном турнире по карате
В Самаре на Московском шоссе пьяный водитель устроил массовое ДТП
«Динамо Самара» уступило «Синаре» в двух первых матчах четвертьфинала чемпионата России по мини-футболу
Подарки настоящим киноманам от МегаФона и сети кинотеатров «КАРО»
Под Тольятти огонь уничтожил частный дом и иномарку
В Новокуйбышевске из-за сообщения о минировании эвакуировали ТЦ «Сити Парк»
В Самаре в районе Постникова оврага стояли трамваи
В Самаре безработный парень отбирал деньги у пенсионерок
"Хотим кататься чаще!": Жители Самары просят ввести абонементы на "Колесо обозрения" в Парке Гагарина
Было похоже на взрывы: на станции метро «Московская» задымились рельсы
В Тольятти возбуждено уголовное дело против судебного пристава за незаконную депортацию
Рыбак из Сызрани поймал редкого румынского карпа
В Самаре в комплексе отдыха на Московском шоссе загорелась баня
На день рождения «Крыльям Советов» подарили гигантский торт
"Крылья Советов" выигрывают у "Уфы" в первом тайме в матче 27 тура РПЛ в Самаре
В Самарской области прошел «белый» дождь с цементной пылью