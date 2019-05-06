Под Тольятти огонь уничтожил частный дом и иномарку
В воскресенье днем, 5 мая, в селе Ягодное в Ставропольском районе произошел серьезный пожар. Там на улице Закатной, 29 загорелся частный дом.
- Вызов на пульт дежурного поступил в 13:34. На место происшествия выезжали 22 пожарных и 7 единиц техники. По приезду было установлено, что площадь пожара составила 200 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
По данным оперативного ведомства, локализовать возгорание пожарные смогли в 14:28, а полностью его потушить в 14:45. В результате пожара также сгорел автомобиль «Ниссан Мурано». Из людей никто не пострадал. В настоящее время причина пожара устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU