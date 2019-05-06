«Динамо Самара» уступило «Синаре» в двух первых матчах четвертьфинала чемпионата России по мини-футболу
Обе игры прошли в Екатеринбурге. Первая закончилась со счетом 3:1, вторая – 6:0
Фото: МФК "Синара"
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«Динамо Самара» уступило в двух первых матчах четвертьфинала плей-офф чемпионата России по мини-футболу «Синаре». Обе встречи прошли в Екатеринбурге. Первая закончилась со счетом 3:1. У самарцев отличился Гончаров. Вторая игра закончилась разгромом «Динамо» 6:0.
- У каждого спортсмена, у каждой команды бывают такие дни и матчи в жизни, когда счет на табло 0:6, 0:7, 0:10. Сегодня как раз такой день у нас, - коротко прокомментировал второй матч главный тренер «Динамо Самара» Максим Горбунов.
Серия до трех побед переехала в Самару. Следующая игра этих команд пройдет 7 мая в «МТЛ Арене». Встреча начнется в 19:00.
ИСТОЧНИК KP.RU