В Самаре на Московском шоссе пьяный водитель устроил массовое ДТП

СЕГОДНЯ 09:41 2019-05-06T09:42:13+03:00

Нетрезвый автомобилист «собрал» два грузовика и три легковушки

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В ночь на понедельник, 6 мая, на Московском шоссе в Самаре произошло массовое ДТП. Там в районе микрорайона «Новая Самара» пьяный водитель «Пежо» протаранил несколько автомобилей. Об этом «Комсомольской правде — Самара» рассказали очевидцы.

- Водитель «Пежо» протаранил две грузовые «Газели», а также три легковушки: «Ладу Гранту», Škoda Yeti и Hyundai Solaris, - рассказали очевидцы.

Как сообщили в полиции, водитель «Пежо» на момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на довольно серьезные повреждения автомобилей, в ДТП никто не пострадал. Полицейские проводят по факту происшествия проверку.

Машины получили серьезные механические повреждения / Фото: ДТП 163 СамараФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU