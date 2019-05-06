В Самаре на Московском шоссе пьяный водитель устроил массовое ДТП
В ночь на понедельник, 6 мая, на Московском шоссе в Самаре произошло массовое ДТП. Там в районе микрорайона «Новая Самара» пьяный водитель «Пежо» протаранил несколько автомобилей. Об этом «Комсомольской правде — Самара» рассказали очевидцы.
- Водитель «Пежо» протаранил две грузовые «Газели», а также три легковушки: «Ладу Гранту», Škoda Yeti и Hyundai Solaris, - рассказали очевидцы.
Как сообщили в полиции, водитель «Пежо» на момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на довольно серьезные повреждения автомобилей, в ДТП никто не пострадал. Полицейские проводят по факту происшествия проверку.
Машины получили серьезные механические повреждения / Фото: ДТП 163 СамараФото: vk.com
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