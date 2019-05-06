Тольяттинские спортсмены завоевали три «бронзы» на международном турнире по карате

СЕГОДНЯ 10:02 2019-05-06T10:02:39+03:00

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В Лимассоле (Кипр) проходит международный турнир по карате — первый этап молодежной лиги Karate1. В нем участвуют более 1500 спортсменов из 58 стран. Нашу страну на турнире представляют 146 атлетов, в числе которых каратисты из Самарской области.

- На международном турнире отличились трое тольяттинцев: Анна Чернышева, Никита Кураков и Иван Каргаполов. Они завоевали бронзовые медали, - сообщили в министерстве транспорта Самарской области.

Анна Чернышева в «бронзовом финале» одолела каратистку из Греции Константину Нику Христину. Она заняла третье место в весовой категории до 59 кг. Никита Кураков завоевал «бронзу» кадетского кумитэ до 63 кг, а Иван Каргаполов — в весовой категории до 70 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU