2019-05-06T10:31:13+03:00
Общество

Самарский застройщик получил Высший высокий рейтинг надёжности по своевременности сдачи жилья

Также ГК «Финстрой» входит в топ-100 ведущих застройщиков по объему текущего строительства в России
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Компания получила высшую оценку в рейтингеКомпания получила высшую оценку в рейтинге
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Самарский застройщик ГК «Финстрой» по итогам апреля 2019 года получил Высший высокий рейтинг надежности по своевременности сдачи жилья. Компания получила 4,5 балла из пяти возможных. Также по данным рейтинга «Единый реестр застройщиков» ООО «Финстрой» входит в топ-100 ведущих застройщиков по объему текущего строительства. В Самарской области по этому показателю компания занимает третье место.

- Безупречной репутацией застройщика, а не только высоким качеством строительства, объясняется то, что интерес к жилому микрорайону «Новая Самара» только растет, - рассказали в пресс-службе компании, уточнив, что такие показатели, которые учитывают в этом рейтинге, имеют огромное значение не только для профессионалов рынка, но и для покупателей.

Напомним, что Единый реестр застройщиков включает в себя полную базу данных легальных застройщиков жилья, осуществляющих жилищное строительство в Российской Федерации. Расчет рейтингов московскими экспертами ведется по таким официально предоставляемым документам, как выданные разрешения на строительство и вводы в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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