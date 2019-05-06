В Тольятти из-за гидравлических испытаний временно отключат горячую воду

СЕГОДНЯ 10:36 2019-05-06T10:36:42+03:00

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Энергетики проведут в Тольятти гидравлические испытания теплосетей. Проверки запланированы на понедельник, 6 мая, в микрорайоне Жигулевское море и в поселке Портовый, а также на вторник, 7 мая, в районе поселка Федоровка и санатория «Лесное».

- В эти два дня горячее водоснабжение потребителей будет временно приостановлено, - сообщили в пресс-службе «ЭнергосбыТ Плюс».

Напомним, что во время гидравлических испытаний теплотрассы проверяют повышенным давлением. Это необходимо, чтобы выявить слабые участки теплосетей, которые необходимо заменить в первую очередь. Специалисты напоминают, что во время подобных проверок нельзя находиться рядом с трубами наземной прокладки и с тепловыми камерами, а также оставлять в этих зонах автомобили.

ИСТОЧНИК KP.RU