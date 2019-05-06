В Тольятти задержали серийного грабителя офисов микрозаймов

СЕГОДНЯ 10:52 2019-05-06T10:52:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Тольяттинские полицейские поймали преступника, который последние полгода грабил офисы микрофинансовых организаций. Злоумышленником оказался 33-летний мужчина, который ранее был судим за кражу.

- На сегодняшний день установлена причастность мужчины как минимум к 4 преступным эпизодам. При этом в трех случаях он похищал деньги под угрозой предмета, похожего на пистолет. Свою вину в этих преступлениях мужчина признал, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, в октябре 2018 года и в марте 2019 года преступник похитил из офисов микрозаймов более 20 тысяч рублей. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям «Разбой» и «Грабеж». В настоящее время он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU