Самарца вынудили передать свою «Тойоту Короллу» бывшей жене из-за долга перед сыном

СЕГОДНЯ 11:45 2019-05-06T11:45:03+03:00

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В Советском районе Самары приставы забрали у местного жителя его машину. «Тойоту Короллу» арестовали из-за того, что мужчина не платил своему сыну алименты. Долгов самарец накопил на 832 тысячи рублей, сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Самарской области.

- Новость о том, что иномарка будет реализована на торгах, заставила мужчину одуматься. Примирившись с бывшей супругой, должник передал машину матери своего ребенка в счет погашения долга по алиментам, - говорится в сообщении.

Все остальные ограничения – запрет на регистрацию машин и имущества – с должника сняли.

ИСТОЧНИК KP.RU