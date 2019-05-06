Самарца вынудили передать свою «Тойоту Короллу» бывшей жене из-за долга перед сыном
Мужчина не платил ребенку алименты
Фото: пресс-служба Управления ФССП России по Самарской области.
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В Советском районе Самары приставы забрали у местного жителя его машину. «Тойоту Короллу» арестовали из-за того, что мужчина не платил своему сыну алименты. Долгов самарец накопил на 832 тысячи рублей, сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Самарской области.
- Новость о том, что иномарка будет реализована на торгах, заставила мужчину одуматься. Примирившись с бывшей супругой, должник передал машину матери своего ребенка в счет погашения долга по алиментам, - говорится в сообщении.
Все остальные ограничения – запрет на регистрацию машин и имущества – с должника сняли.
ИСТОЧНИК KP.RU