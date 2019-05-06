В Тольятти на берегу Волги нашли человеческие кости

СЕГОДНЯ 11:54 2019-05-06T11:54:21+03:00

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В понедельник, 6 мая, в соцсетях появились сообщения о необычной находке, которую сделал один из жителей Тольятти. Мужчина нашел на берегу Волги у памятника Василию Татищеву несколько костей, которые по строению очень схожи с человеческими.

- У памятника Татищева ушла вода и показались кости. Может быть я ошибаюсь, но по строению они схожи с человеческими. И их там очень много, - написал тольяттинец в соцсетях.

По словам местных жителей, раньше в этом месте находилось старое кладбище Ставрополя-на-Волге. В 50-х годах прошлого века город перенесли, а захоронения остались. Теперь на берегу периодически появляются кости людей и даже остатки гробов.

Раньше на берегу Волги находилось старое кладбищеФото: vk.com

- Это кладбище размывало с самого начала затопления Ставрополя. Мы, когда маленькими были, ходили купаться туда и скелябриков из костей собирали. Увлекательно было. Как пазлы, - рассказал один из местных жителей.

Отметим, что на заброшенном кладбище уже не раз проводились археологические раскопки. Около 10 лет назад все найденные там останки были перенесены на Баныкинское кладбище и перезахоронены там.

ИСТОЧНИК KP.RU