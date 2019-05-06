В Самаре две аферистки обманули пенсионера на 700 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:26 2019-05-06T12:26:51+03:00

Женщины представились сотрудницами банка и попросили перевести на их счет деньги

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В Самаре правоохранители задержали двух жительниц Московской области, которые промышляли мошенничеством. Они обманули 84-летнего пенсионера на 700 тысяч рублей.

- Две женщины 1978 и 1988 годов рождения с 2016 года по октябрь 2018 года, представляясь сотрудницами расчетного центра банка, под предлогом выплаты компенсации за несертифицированные медицинские препараты обманом похитили у пенсионера крупную сумму денег, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время правоохранители предъявили злоумышленницам обвинение по статье «Мошенничество». Суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU