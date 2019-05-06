В Самаре две аферистки обманули пенсионера на 700 тысяч рублей
В Самаре правоохранители задержали двух жительниц Московской области, которые промышляли мошенничеством. Они обманули 84-летнего пенсионера на 700 тысяч рублей.
- Две женщины 1978 и 1988 годов рождения с 2016 года по октябрь 2018 года, представляясь сотрудницами расчетного центра банка, под предлогом выплаты компенсации за несертифицированные медицинские препараты обманом похитили у пенсионера крупную сумму денег, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
В настоящее время правоохранители предъявили злоумышленницам обвинение по статье «Мошенничество». Суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU