Жителя Самары на 2 года отправили в колонию за вербовку людей в экстремистскую группу

СЕГОДНЯ 12:42 2019-05-06T12:42:52+03:00

Молодой человек склонял жителей региона к поездке на Украину для участия в боевых действиях

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Октябрьский районный суд Самары вынес приговор 23-летнему местному жителю, который обвинялся в вовлечении людей в деятельность праворадикальной организации «Правый сектор», которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

- Было установлено, что молодой человек склонял жителей региона к совместному выезду на территорию Украины для участия в боевых действиях на стороне запрещенной организации. Делал он это путем личных встреч и с использованием своей страницы в соцсети «Вконтакте», - сообщили в УФСБ по Самарской области.

В начале июля 2018 года в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации». В апреле этого года суд признал его виновным и назначил 2 года 1 месяц лишения свободы с ограничением свободы на 1 год. Отбывать наказание молодой человек будет в колонии общего режима. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU