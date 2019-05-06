2019-05-06T12:42:52+03:00
Происшествия

Жителя Самары на 2 года отправили в колонию за вербовку людей в экстремистскую группу

Молодой человек склонял жителей региона к поездке на Украину для участия в боевых действиях
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Вербовщика в праворадикальную организацию вычислили сотрудники ФСБВербовщика в праворадикальную организацию вычислили сотрудники ФСБФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Октябрьский районный суд Самары вынес приговор 23-летнему местному жителю, который обвинялся в вовлечении людей в деятельность праворадикальной организации «Правый сектор», которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

- Было установлено, что молодой человек склонял жителей региона к совместному выезду на территорию Украины для участия в боевых действиях на стороне запрещенной организации. Делал он это путем личных встреч и с использованием своей страницы в соцсети «Вконтакте», - сообщили в УФСБ по Самарской области.

В начале июля 2018 года в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации». В апреле этого года суд признал его виновным и назначил 2 года 1 месяц лишения свободы с ограничением свободы на 1 год. Отбывать наказание молодой человек будет в колонии общего режима. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Октябрьске чиновники заплатили предпринимателю 250 тысяч рублей за обустройство корта и сами его построили
В Самарской области 5-летняя девочка попала в больницу после падения с мотоцикла
«Работа идет бессистемно»: главе Самары не понравилось, как в городе сносят незаконные гаражи
«Крылья Советов» оштрафовали на 50 тысяч рублей за оскорбления болельщиков
Александр Емельяненко приедет в Самару на турнир ММА GFC12 10 мая
Эвакуация в ТЦ "Мега" в Самаре: в здании сработала пожарная сигнализация
Житель Самары снял с высоты птичьего полета реконструкцию улицы Ташкентской
В Советском районе Самары приведут в порядок несколько дворов
В Самаре в День радио откроют скамейку с магнитолой и новую скульптуру
В Самаре 7 и 9 мая запустят специальные автобусы до городских кладбищ
В Самаре отменили рейс лайнера Sukhoi Superjet. Аналогичное судно сгорело накануне в Москве
В Самарской области появится сафари-парк с дикими животными
В Тольятти молодой водитель сбил в жилой зоне 5-летнего мальчика
В Самаре две аферистки обманули пенсионера на 700 тысяч рублей
В Тольятти на берегу Волги нашли человеческие кости
Самарца вынудили передать свою «Тойоту Короллу» бывшей жене из-за долга перед сыном
В Самаре вновь отремонтируют недавно обновленную набережную возле «Ладьи»
В Тольятти задержали серийного грабителя офисов микрозаймов
В Тольятти из-за гидравлических испытаний временно отключат горячую воду