В Тольятти молодой водитель сбил в жилой зоне 5-летнего мальчика
В воскресенье, 5 мая, около 21:50 в жилой зоне Тольятти произошло ДТП с участием ребенка. Там под колеса автомобиля «Лада Калина» угодил 5-летний мальчик.
- 20-летний водитель, стаж которого составляет 1 год, двигался со стороны улицы Дзержинского в направлении улицы Свердлова. Он не успел среагировать, когда мальчик внезапно вышел на дорогу из-за припаркованных машин, и сбил его, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
В результате случившегося ребенок получил различные травмы, с которыми его госпитализировали в больницу. По данным полицейских, водитель на момент ДТП был трезв. Сейчас по факту аварии проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU