В Тольятти молодой водитель сбил в жилой зоне 5-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 12:52 2019-05-06T12:52:27+03:00

После наезда автомобиля мальчика госпитализировали в больницу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В воскресенье, 5 мая, около 21:50 в жилой зоне Тольятти произошло ДТП с участием ребенка. Там под колеса автомобиля «Лада Калина» угодил 5-летний мальчик.

- 20-летний водитель, стаж которого составляет 1 год, двигался со стороны улицы Дзержинского в направлении улицы Свердлова. Он не успел среагировать, когда мальчик внезапно вышел на дорогу из-за припаркованных машин, и сбил его, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося ребенок получил различные травмы, с которыми его госпитализировали в больницу. По данным полицейских, водитель на момент ДТП был трезв. Сейчас по факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU