В Самарской области появится сафари-парк с дикими животными

СЕГОДНЯ 13:17 2019-05-06T13:17:50+03:00

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В Самарской области собираются создать сафари-парк с редкими видами животных. Работы по обустройству зоопитомника уже начались в прошлом году. Он разместился в поселке Формальный в Кинельском районе.

- В питомнике планируется разводить редкие и исчезающие виды животных: лошадей Пржевальского, сайгаков, глухарей, тетеревов, рябчиков, серых гусей и лебедей-шипунов. В сентябре прошлого года в поселке были введены в эксплуатацию вольерный комплекс для глухарей, вольеры для копытных животных и хозяйственные помещения, - рассказал директор Самарского зоопарка Олег Шепталов на выездном совещании комитета губдумы.

В дальнейшем в поселке Формальный планируется создать центр по спасению и реабилитации диких животных: лосей, косуль, кабанов, лисиц и хищных птиц, которые попали в беду. На содержание подобного питомника необходимо около 24 млн рублей ежегодно. В областном бюджете на 2019 год подобных средств не заложено. Сейчас министерство культуры Самарской области ищет необходимые средства внутри собственных статей расходов.

ИСТОЧНИК KP.RU