В Самаре отменили рейс лайнера Sukhoi Superjet. Аналогичное судно сгорело накануне в Москве

СЕГОДНЯ 13:30 2019-05-06T15:25:55+03:00

Пассажиры должны были отправиться в путь в 5.25 утра, но самолет не вылетел из Москвы

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Жители Самары столкнулись с отменой рейса в Москву, который должен был в 5.25 утра выполняться из аэропорта Курумоч на судне Sukhoi Superjet. По данным сотрудников аэропорта, самолет не прибыл из Москвы - видимо, до выяснения всех обстоятельств трагедии, произошедших с аналогичным самолетом в Шереметьево. Следующий рейс этой авиакомпании задержан, вылет в 17.25. Здесь уже перелет выполняется на 737 "Боинге".

Также пассажиры рассказали, что сейчас в аэропорту Курумоч прямо рядом с трапом дежурит пожарная машина. Напомним, страшная трагедия произошла в Шереметьево 5 мая. Самолет совершил жесткую посадку и загорелся. Погибли 41 человек.

ВЕРСИИ

Версии пожара на борту Москва-Мурманск в Шереметьево: Молния, отказ оборудование и техническое несовершенство «Суперджета»

Эксперты сейчас рассматривают несколько версий пожара на самолете, летевшем из Москвы в Мурманск. Напомним, «Сухой Суперджет» вылетел из аэропорта «Шереметьево» около 18.00 5 мая и уже через несколько минут повернул в обратную сторону (подробности).

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Расследование произошедшего в Шереметьево еще только началось. Но уже посыпались версии из уст разных экспертов и источников. Кто-то считает, что это была проблема с двигателем. Кто-то уверен, что в самолет попала молния. А кто-то считает, что лайнер слишком жестко приземлился и при посадке взорвались баки с топливом (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU