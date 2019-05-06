2019-05-06T13:37:37+03:00
Общество

В Самаре 7 и 9 мая запустят специальные автобусы до городских кладбищ

Первые рейсы запланированы на 7:00
Анастасия ФИЛАТОВА
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На городские кладбища запустят 8 автобусных маршрутовНа городские кладбища запустят 8 автобусных маршрутовФото: Архив "КП"
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В Самаре на этой неделе запустят специальные автобусы к городским кладбищам. Они будут курсировать два дня: 7 мая на Радоницу и в День Победы 9 мая.

- Первые автобусы будут отправляться в рейс в 7:00, а последние — в 15:00. Контрольные рейсы от всех городских кладбищ запланированы на 15:30. К оплате проезда будут приниматься все виды транспортных карт, - сообщили в администрации Самары.

Курсировать до городских кладбищ будут следующие маршруты:

- № 4к «п. Управленческий – кладбище «Лесное»;

- № 27к «Площадь им. Кирова – кладбище «Зубчаниновское»;

- № 36д «Хлебная площадь – кладбище «Рубежное»;

- № 36ю «кладбище «Рубежное» – кладбище «Южное»;

- № 63э «Автостанция «Аврора» – кладбище «Рубежное»;

- № 67к «п. Мехзавод – кладбище «Лесное»;

- № 77д «Хлебная площадь – кладбище «Южное»;

- № 129э «Автостанция «Аврора» – кладбище «Южное».

Отметим, что 7 и 9 мая с 7:00 до 16:00 в Самаре будет ограничено движение транспорта по улицам Авроры от Аэродромной до Партизанской; Аэродромной от Тушинской до Энтузиастов; Ставропольской от Пугачевской до Алма-Атинской; Новосельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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