В Самаре в День радио откроют скамейку с магнитолой и новую скульптуру

СЕГОДНЯ 14:06 2019-05-06T14:06:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 7 мая, будет отмечаться День радио. В Самаре в честь этого события откроют новую скульптуру и арт-объект. Они появятся на пересечении улиц Красноармейской и Чапаевской у Дома связи.

- Неподалеку от фонтана «Красное знамя» планируется установить скульптурную композицию «Любимому городу от связистов» и скамейку с символом магнитолы, - рассказали представители телекоммуникационных компаний, которые выступили инициаторами установки этих арт-объектов.

Отметим, что такое месторасположение скульптурных композиций выбрано не случайно. В Доме связи, который был построен в 1939 году, размещались телефонная станция и телеграф, а также располагались каналы связи с Нью-Йорком, Лондоном, Тегераном, Хабаровском и Владивостоком. В этом же здании на пятом этаже жили связисты со всей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU