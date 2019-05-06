2019-05-06T14:06:29+03:00
Общество

В Самаре в День радио откроют скамейку с магнитолой и новую скульптуру

Арт-объекты появятся возле Дома связи на Красноармейской
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
Изменить размер текста:

Во вторник, 7 мая, будет отмечаться День радио. В Самаре в честь этого события откроют новую скульптуру и арт-объект. Они появятся на пересечении улиц Красноармейской и Чапаевской у Дома связи.

- Неподалеку от фонтана «Красное знамя» планируется установить скульптурную композицию «Любимому городу от связистов» и скамейку с символом магнитолы, - рассказали представители телекоммуникационных компаний, которые выступили инициаторами установки этих арт-объектов.

Отметим, что такое месторасположение скульптурных композиций выбрано не случайно. В Доме связи, который был построен в 1939 году, размещались телефонная станция и телеграф, а также располагались каналы связи с Нью-Йорком, Лондоном, Тегераном, Хабаровском и Владивостоком. В этом же здании на пятом этаже жили связисты со всей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Октябрьске чиновники заплатили предпринимателю 250 тысяч рублей за обустройство корта и сами его построили
В Самарской области 5-летняя девочка попала в больницу после падения с мотоцикла
«Работа идет бессистемно»: главе Самары не понравилось, как в городе сносят незаконные гаражи
«Крылья Советов» оштрафовали на 50 тысяч рублей за оскорбления болельщиков
Александр Емельяненко приедет в Самару на турнир ММА GFC12 10 мая
Эвакуация в ТЦ "Мега" в Самаре: в здании сработала пожарная сигнализация
Житель Самары снял с высоты птичьего полета реконструкцию улицы Ташкентской
В Советском районе Самары приведут в порядок несколько дворов
В Самаре 7 и 9 мая запустят специальные автобусы до городских кладбищ
В Самаре отменили рейс лайнера Sukhoi Superjet. Аналогичное судно сгорело накануне в Москве
В Самарской области появится сафари-парк с дикими животными
В Тольятти молодой водитель сбил в жилой зоне 5-летнего мальчика
Жителя Самары на 2 года отправили в колонию за вербовку людей в экстремистскую группу
В Самаре две аферистки обманули пенсионера на 700 тысяч рублей
В Тольятти на берегу Волги нашли человеческие кости
Самарца вынудили передать свою «Тойоту Короллу» бывшей жене из-за долга перед сыном
В Самаре вновь отремонтируют недавно обновленную набережную возле «Ладьи»
В Тольятти задержали серийного грабителя офисов микрозаймов
В Тольятти из-за гидравлических испытаний временно отключат горячую воду