2019-05-06T14:20:32+03:00
Общество

В Советском районе Самары приведут в порядок несколько дворов

На эти цели выделят почти 12 млн рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Во дворах обустроят детские и спортивные площадкиВо дворах обустроят детские и спортивные площадкиФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Самаре ищут подрядчика, который займется благоустройством дворов в Советском районе города по программе «Формирование комфортной городской среды».

- До 1 сентября этого года подрядчик должен будет привести в порядок дворы по следующим адресам: улица Советской Армии, 23 и 181, а также улица Запорожская, 17а и 29, - говорится в документах, размещенных на сайте госзакупок.

В рамках благоустройства в этих дворах появятся детские и спортивные площадки с резиновым покрытием и всем необходимым оборудованием. Подрядчика определят после 20 мая. Начальная цена контракта — 11,9 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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