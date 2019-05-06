В Советском районе Самары приведут в порядок несколько дворов

СЕГОДНЯ 14:20 2019-05-06T14:20:32+03:00

На эти цели выделят почти 12 млн рублей

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В Самаре ищут подрядчика, который займется благоустройством дворов в Советском районе города по программе «Формирование комфортной городской среды».

- До 1 сентября этого года подрядчик должен будет привести в порядок дворы по следующим адресам: улица Советской Армии, 23 и 181, а также улица Запорожская, 17а и 29, - говорится в документах, размещенных на сайте госзакупок.

В рамках благоустройства в этих дворах появятся детские и спортивные площадки с резиновым покрытием и всем необходимым оборудованием. Подрядчика определят после 20 мая. Начальная цена контракта — 11,9 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU