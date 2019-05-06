2019-05-06T15:17:27+03:00
Общество

Житель Самары снял с высоты птичьего полета реконструкцию улицы Ташкентской

Дорожники ведут работы на участке от Московского шоссе до улицы Стара-Загора
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Строители приблизились к улице Стара-ЗагораСтроители приблизились к улице Стара-Загора
Изменить размер текста:

В Самаре продолжается очередной этап реконструкции улицы Ташкентской от Московского шоссе до улицы Стара-Загора. Строители уже почти дошли до конца этого отрезка. Один из жителей Самары снял работы с высоты птичьего полета. На видео можно проследить, как они продвигаются.

Реконструкцию этого участка улицы Ташкентской ведет «Балтийская строительная компания-СПб». Они приступила к работам в октябре прошлого года, завершить их она должна до 30 сентября 2019 года. В рамках реконструкции подрядчик восстановит дорожное полотно, проложит тротуары и новую дорогу, а также обустроит освещение.

Отметим, что после завершения работ на этом участке улицу Ташкентскую ждет еще один этап реконструкции. Ее обновят на отрезке от улицы Стара-Загора до улицы Черемшанской.

Реконструкция улицы Ташкентской около ТЦ "Колизей" в Самаре .Видео: Александр Карягин

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Октябрьске чиновники заплатили предпринимателю 250 тысяч рублей за обустройство корта и сами его построили
В Самарской области 5-летняя девочка попала в больницу после падения с мотоцикла
«Работа идет бессистемно»: главе Самары не понравилось, как в городе сносят незаконные гаражи
«Крылья Советов» оштрафовали на 50 тысяч рублей за оскорбления болельщиков
Александр Емельяненко приедет в Самару на турнир ММА GFC12 10 мая
Эвакуация в ТЦ "Мега" в Самаре: в здании сработала пожарная сигнализация
В Советском районе Самары приведут в порядок несколько дворов
В Самаре в День радио откроют скамейку с магнитолой и новую скульптуру
В Самаре 7 и 9 мая запустят специальные автобусы до городских кладбищ
В Самаре отменили рейс лайнера Sukhoi Superjet. Аналогичное судно сгорело накануне в Москве
В Самарской области появится сафари-парк с дикими животными
В Тольятти молодой водитель сбил в жилой зоне 5-летнего мальчика
Жителя Самары на 2 года отправили в колонию за вербовку людей в экстремистскую группу
В Самаре две аферистки обманули пенсионера на 700 тысяч рублей
В Тольятти на берегу Волги нашли человеческие кости
Самарца вынудили передать свою «Тойоту Короллу» бывшей жене из-за долга перед сыном
В Самаре вновь отремонтируют недавно обновленную набережную возле «Ладьи»
В Тольятти задержали серийного грабителя офисов микрозаймов
В Тольятти из-за гидравлических испытаний временно отключат горячую воду