Житель Самары снял с высоты птичьего полета реконструкцию улицы Ташкентской

СЕГОДНЯ 15:16 2019-05-06T15:17:27+03:00

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В Самаре продолжается очередной этап реконструкции улицы Ташкентской от Московского шоссе до улицы Стара-Загора. Строители уже почти дошли до конца этого отрезка. Один из жителей Самары снял работы с высоты птичьего полета. На видео можно проследить, как они продвигаются.

Реконструкцию этого участка улицы Ташкентской ведет «Балтийская строительная компания-СПб». Они приступила к работам в октябре прошлого года, завершить их она должна до 30 сентября 2019 года. В рамках реконструкции подрядчик восстановит дорожное полотно, проложит тротуары и новую дорогу, а также обустроит освещение.

Отметим, что после завершения работ на этом участке улицу Ташкентскую ждет еще один этап реконструкции. Ее обновят на отрезке от улицы Стара-Загора до улицы Черемшанской.

Реконструкция улицы Ташкентской около ТЦ "Колизей" в Самаре .Видео: Александр Карягин

ИСТОЧНИК KP.RU