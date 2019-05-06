Житель Самары снял с высоты птичьего полета реконструкцию улицы Ташкентской
В Самаре продолжается очередной этап реконструкции улицы Ташкентской от Московского шоссе до улицы Стара-Загора. Строители уже почти дошли до конца этого отрезка. Один из жителей Самары снял работы с высоты птичьего полета. На видео можно проследить, как они продвигаются.
Реконструкцию этого участка улицы Ташкентской ведет «Балтийская строительная компания-СПб». Они приступила к работам в октябре прошлого года, завершить их она должна до 30 сентября 2019 года. В рамках реконструкции подрядчик восстановит дорожное полотно, проложит тротуары и новую дорогу, а также обустроит освещение.
Отметим, что после завершения работ на этом участке улицу Ташкентскую ждет еще один этап реконструкции. Ее обновят на отрезке от улицы Стара-Загора до улицы Черемшанской.
Реконструкция улицы Ташкентской около ТЦ "Колизей" в Самаре .Видео: Александр Карягин
ИСТОЧНИК KP.RU