Эвакуация в ТЦ "Мега" в Самаре: в здании сработала пожарная сигнализация
Днем в понедельник, 6 мая, в торговом центре "Мега" в Самаре сработала пожарная сигнализация. Всех посетителей и персонал сразу же вывели из здания и туда стянулись несколько пожарных машин.
- Вызов на пульт дежурного поступил в 15:53. На место происшествия были направлены силы и средства по повышенному рангу. Тревожный сигнал сработал в зоне гипермаркета "Ашан". Из здания были эвакуированы 300 человек, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
По данным оперативного ведомства, в торговом центре произошло короткое замыкание электрощитовой в секции продажи оргтехники. Его ликвидировали до прибытия пожарных. В результате случившегося никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU