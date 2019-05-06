2019-05-06T15:30:16+03:00
Происшествия

Эвакуация в ТЦ "Мега" в Самаре: в здании сработала пожарная сигнализация

Тревога прозвучала в зоне гипермаркета "Ашан"
Елена ФИЛАТОВА
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Фото: Людмила ЖиленкоФото: Людмила ЖиленкоФото: vk.com
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Днем в понедельник, 6 мая, в торговом центре "Мега" в Самаре сработала пожарная сигнализация. Всех посетителей и персонал сразу же вывели из здания и туда стянулись несколько пожарных машин.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 15:53. На место происшествия были направлены силы и средства по повышенному рангу. Тревожный сигнал сработал в зоне гипермаркета "Ашан". Из здания были эвакуированы 300 человек, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

По данным оперативного ведомства, в торговом центре произошло короткое замыкание электрощитовой в секции продажи оргтехники. Его ликвидировали до прибытия пожарных. В результате случившегося никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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