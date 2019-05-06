2019-05-06T16:11:50+03:00
Общество

«Работа идет бессистемно»: главе Самары не понравилось, как в городе сносят незаконные гаражи

Елена Лапушкина поручила главам районов взять этот вопрос под особый контроль
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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Глава Самары Елена Лапушкина провела совещание по итогам месячника по благоустройству, который прошел в апреле. За это время в уборке и облагораживании города приняли участие более 220 тысяч человек. Вместе с тем работы по приведению областной столицы в порядок все еще продолжаются. На данный момент остро стоит вопрос со сносом незаконных гаражей, а точнее с мусором, который остается после их вывоза.

- Работа по уборке незаконных гаражей в большинстве районов организована неправильно, бессистемно. Гаражи вывозятся, а мусор с этих участков не собирается, поэтому образуются свалки. Ситуацию нужно менять в кратчайшие сроки, - отметила Елена Лапушкина.

Мэр дала задание главам районов держать данную ситуацию на особом контроле и в ближайшее время улучшить ее в лучшую сторону. Кроме того, глава города поручила коммунальным службам не снижать темпы работ по уборке улиц, парков и набережной, где запланированы праздничные мероприятия в День Победы, а также увеличить объемы работ по высадке цветов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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