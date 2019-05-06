В Самарской области 5-летняя девочка попала в больницу после падения с мотоцикла

СЕГОДНЯ 16:21 2019-05-06T16:21:56+03:00

На момент ДТП мотоциклист был трезв Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Водитель «железного коня» не справился с управлением и «уронил» свой транспорт

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В воскресенье, 5 мая, в 12:30 в селе Белозерки Волжского района произошло ДТП с участием двухколесного транспорта. Там на улице Озерная 5-летняя девочка упала с мотоцикла.

- Мотоциклом «Хонда» управлял 33-летний мужчина. Он двигался со стороны улицы Заозерная в направлении улицы Золинская. В пути следования мужчина не справился с управлением и допустил падение мотоцикла, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося 5-летняя девочка получила различные травмы, с которыми ее госпитализировали в больницу. По данным сотрудников ГИБДД, на момент аварии мужчина находился в трезвом состоянии. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU