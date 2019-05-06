2019-05-06T16:46:37+03:00
Происшествия

В Октябрьске чиновники заплатили предпринимателю 250 тысяч рублей за обустройство корта и сами его построили

Мошенничество с бюджетными деньгами привело к возбуждению уголовного дела
Анастасия ФИЛАТОВА
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Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество в крупном размере»Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество в крупном размере»Фото: Архив "КП"
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В Октябрьске возбудили уголовное дело по факту хищения денег при реализации госпрограммы по устройству хоккейного корта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По данным надзорного ведомства, в декабре 2017 года МБУ «Служба благоустройства, озеленения и содержания дорог и транспортного обслуживания» Октябрьска заключило с индивидуальным предпринимателем 2 договора об устройстве хоккейного корта и изготовлении бокса запасных игроков на общую сумму 250 тысяч рублей. Деньги были заплачены, но работы были выполнены совсем не ИП.

- Как выяснилось, работы по обустройству хоккейного корта провел не предприниматель, а сотрудники бюджетного учреждения, - рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество в крупном размере» в отношении неустановленного сотрудника МБУ. Сейчас расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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