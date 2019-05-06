Тольяттинский АВТОВАЗ запатентовал дизайн нового внедорожника
Не исключено, что это преемник автомобиля Lada 4x4
АВТОВАЗ представлял новую модель внедорожника на автосалоне в Москве в 2018 годуФото: АвтоВАЗ
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Тольяттинский АВТОВАЗ запатентовал дизайн нового автомобиля Lada сегмента SUV. Соответствующие документы об этом размещены на портале Федерального института промышленной собственности.
Компания приложила к своему заявлению снимки будущей модели. В них угадывается концепт внедорожника Lada 4x4 Vision, который был показан в прошлом году на автосалоне в Москве. Не исключено, что эта модель придет на смену внедорожнику Lada 4x4.
Напомним, что ранее бывший президент АВТОВАЗа Николя Мор заявлял, что новый автомобиль сегмента SUV может быть запущен в 2021-2022 годах.
Дизайн нового внедорожника / Фото: www1.fips.ru
ИСТОЧНИК KP.RU