2019-05-06T17:12:48+03:00
Общество

Тольяттинский АВТОВАЗ запатентовал дизайн нового внедорожника

Не исключено, что это преемник автомобиля Lada 4x4
Анастасия ФИЛАТОВА
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АВТОВАЗ представлял новую модель внедорожника на автосалоне в Москве в 2018 годуАВТОВАЗ представлял новую модель внедорожника на автосалоне в Москве в 2018 годуФото: АвтоВАЗ
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Тольяттинский АВТОВАЗ запатентовал дизайн нового автомобиля Lada сегмента SUV. Соответствующие документы об этом размещены на портале Федерального института промышленной собственности.

Компания приложила к своему заявлению снимки будущей модели. В них угадывается концепт внедорожника Lada 4x4 Vision, который был показан в прошлом году на автосалоне в Москве. Не исключено, что эта модель придет на смену внедорожнику Lada 4x4.

Напомним, что ранее бывший президент АВТОВАЗа Николя Мор заявлял, что новый автомобиль сегмента SUV может быть запущен в 2021-2022 годах.

Дизайн нового внедорожника / Фото: www1.fips.ru

Дизайн нового внедорожника / Фото: www1.fips.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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