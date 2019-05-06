В Самарской области ветеранов ко Дню Победы порадовали пирогами

СЕГОДНЯ 17:27 2019-05-06T18:54:56+03:00

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В Самарской области проходит праздничная акция "Пирог для ветерана". Вкусные подарки - свежеиспеченные пироги - дарят им волонтеры, ученики школ и студенты. Акция проходит четвертый год подряд по инициативе депутата госдумы Евгения Серпера в Тольятти, Сызрани, Октябрьске, Жигулевске, Чапаевске и еще нескольких районах области.

- Великая Отечественная война – это история нашей страны, которую должны знать все последующие поколения. Поэтому очень важно передать молодежи эстафету памяти, сохранить бесценную правду о войне. Это одна из важнейших задач нашей праздничной акции. Надеюсь, что с теплом свежеиспеченного пирога каждому ветерану передается частичка нашей душевной теплоты. Именно им, людям с героической судьбой, мы обязаны своей свободой и жизнью. И наш святой долг – всегда помнить об этом, - отметил Евгений Серпер, подчеркивая, насколько важны подобные акции, в которых принимает участие молодежь, для патриотического воспитания.

Главнйо целью акции организаторы считают возможность сказать спасибо ветеранам, проявить о них заботу и уважением, создать праздничное настроение. А для волонтеров, участвующих в акции, это возможность из первых уст узнать о войне.

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ИСТОЧНИК KP.RU