В Самаре бесследно исчезла 18-летняя девушка
В областной столице снова без вести пропал человек. В этот раз речь идет о 18-летней Наталье Носоновой. О том, что она в розыске, заявили в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт".
- Место пропажи: город Самара. Сейчас ведется информационный поиск, - сообщили волонтеры организации.
Для тех, кто готов оказать помощь в поисках Натальи, добровольцы оставили ее приметы: рост 152 см, среднего телосложения, волосы каштановые короткие, глаза карие.
Была одета на момент исчезновения в следующее: жилет с капюшоном зелёного цвета, кофта серая, джинсы синие, кроссовки чёрные.
Судя по объявлению, исчезла из поля зрения близких девушка еще 26 апреля.
Тех, кто знает о местонахождении пропавшей, просят обращаться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU