2019-05-06T18:31:33+03:00
Общество

В Самаре бесследно исчезла 18-летняя девушка

Наталью Носонову разыскивают с 26 апреля
Михаил ГОРЮНОВ
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Волонтеры просят горожан помочь в поисках НатальиВолонтеры просят горожан помочь в поисках НатальиФото: соцсети
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В областной столице снова без вести пропал человек. В этот раз речь идет о 18-летней Наталье Носоновой. О том, что она в розыске, заявили в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт".

- Место пропажи: город Самара. Сейчас ведется информационный поиск, - сообщили волонтеры организации.

Для тех, кто готов оказать помощь в поисках Натальи, добровольцы оставили ее приметы: рост 152 см, среднего телосложения, волосы каштановые короткие, глаза карие.

Была одета на момент исчезновения в следующее: жилет с капюшоном зелёного цвета, кофта серая, джинсы синие, кроссовки чёрные.

Судя по объявлению, исчезла из поля зрения близких девушка еще 26 апреля.

Тех, кто знает о местонахождении пропавшей, просят обращаться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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