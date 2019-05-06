В Самарской области молодого бизнесмена, который дал взятку полицейскому, осудили на 2 с половиной года условно

СЕГОДНЯ 19:21 2019-05-06T19:21:14+03:00

Мужчина с помощью денег хотел добиться того, чтобы силовики закрыли глаза на нарушения в работе его фирмы

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В Новокуйбышевском городском суде на днях вынесли приговор 25-летнему местному жителю. Служители Фемиды признали его виновным в даче взятки сотруднику полиции, выявившему нарушения в работе фирмы при скупке лома цветных металлов. Обвиняемый являлся директором указанной организации.

- Директор организации с целью непривлечения его к административной ответственности за нарушения, допущенные при осуществлении деятельности по скупке лома цветных металлов, а также возврата ранее изъятых силовиками весов, в ноябре 2018 года в служебном кабинете ОВД передал сотруднику полиции взятку в размере 20 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Подсудимый вину признал в полном объеме. С учетом мнения государственного обвинителя ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 100 тыс. рублей в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU