2019-05-06T20:13:46+03:00
Общество

В Самарском зоопарке впервые появились детеныши у глазчатых скатов

Хвостоколы появились в Самаре еще в 2011 году, но только в 2019-м дали первый приплод
Михаил ГОРЮНОВ
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Сейчас малышей кормят фаршем из мяса рыбСейчас малышей кормят фаршем из мяса рыбФото: соцсети
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30 апреля в Самарском зоопарке случилось очередное пополнение. У глазчатых скатов, они же хвостоколы, родились два детеныша.

- Это первый приплод скатов в зоопарке. Они появились в нашей коллекции в 2011 году, и только в конце декабря 2018, в начале января 2019-го, начали спариваться. Наша самка вынашивала детенышей 4 месяца, - рассказывают в зоопарке.

Специалисты рассказывают, что скаты - это яйцаживородящие рыбы, которые используют стратегию внтуриутробного размножения, и на свет появляются детеныши –уменьшенная копия родителей. Нынешние мальки родились полностью сформированные, в диаметре 12-13 см.

Первые три дня они питались желточными запасами, на четвертый день им давали фарш из мяса рыб.

- Получить приплод от скатов - довольно сложно, главное правильно вырастить скатов, создать условия для спаривания, и обеспечить в дальнейшем оптимальные условия самке, чтобы она выносила потомство на протяжении всех четырех месяцев, в дальнейшем вырастить здоровый молодняк скатов, - прокомментировал ситуацию заведующий отделом «Акватеррариум» Андрей Балтушко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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