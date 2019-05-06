В Самарском зоопарке впервые появились детеныши у глазчатых скатов
30 апреля в Самарском зоопарке случилось очередное пополнение. У глазчатых скатов, они же хвостоколы, родились два детеныша.
- Это первый приплод скатов в зоопарке. Они появились в нашей коллекции в 2011 году, и только в конце декабря 2018, в начале января 2019-го, начали спариваться. Наша самка вынашивала детенышей 4 месяца, - рассказывают в зоопарке.
Специалисты рассказывают, что скаты - это яйцаживородящие рыбы, которые используют стратегию внтуриутробного размножения, и на свет появляются детеныши –уменьшенная копия родителей. Нынешние мальки родились полностью сформированные, в диаметре 12-13 см.
Первые три дня они питались желточными запасами, на четвертый день им давали фарш из мяса рыб.
- Получить приплод от скатов - довольно сложно, главное правильно вырастить скатов, создать условия для спаривания, и обеспечить в дальнейшем оптимальные условия самке, чтобы она выносила потомство на протяжении всех четырех месяцев, в дальнейшем вырастить здоровый молодняк скатов, - прокомментировал ситуацию заведующий отделом «Акватеррариум» Андрей Балтушко.
ИСТОЧНИК KP.RU