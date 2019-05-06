2019-05-06T21:03:12+03:00
Общество

В Самарской области мужчина не платил алименты на содержание дочери и получил 6 месяцев условно

На нарушителя возбудили уголовное дело, на днях он выслушал приговор
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Суд вынес приговор с учетом мнения государственного обвинителя из прокуратурыСуд вынес приговор с учетом мнения государственного обвинителя из прокуратурыФото: Из личного архива
Изменить размер текста:

В Новокуйбышевском городском суде на днях вынесли приговор местному жителю. Его обвиняли по статье 157 УК РФ - неуплата алиментов на содержание ребенка. Делал это фигурант неоднократно.

- В суде установлено, что гражданин, обязанный уплачивать средства на содержание несовершеннолетней дочери, в период с сентября 2018 года по ноябрь 2018 года уклонялся от возложенной обязанности, за что был привлечен к административной ответственности, - сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Мужчину подвергали административному наказанию, однако алименты он выплачивать все равно не начал. Задолженность за период с декабря 2018 года по февраль 2019 года составила 26 тысяч рублей.

В суде нарушитель свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Служители Фемиды назначили ему наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МЧС предупреждает об опасности посещения лесов в Самарской области
В Самарском зоопарке впервые появились детеныши у глазчатых скатов
В Самарской области молодого бизнесмена, который дал взятку полицейскому, осудили на 2 с половиной года условно
В Самаре бесследно исчезла 18-летняя девушка
Правоохранители закончили расследовать убийство талантливой пловчихи из Тольятти
В Самарской области ветеранов ко Дню Победы порадовали пирогами
Тольяттинский АВТОВАЗ запатентовал дизайн нового внедорожника
В Октябрьске чиновники заплатили предпринимателю 250 тысяч рублей за обустройство корта и сами его построили
В Самарской области 5-летняя девочка попала в больницу после падения с мотоцикла
«Работа идет бессистемно»: главе Самары не понравилось, как в городе сносят незаконные гаражи
«Крылья Советов» оштрафовали на 50 тысяч рублей за оскорбления болельщиков
Александр Емельяненко приедет в Самару на турнир ММА GFC12 10 мая
Эвакуация в ТЦ "Мега" в Самаре: в здании сработала пожарная сигнализация
Житель Самары снял с высоты птичьего полета реконструкцию улицы Ташкентской
В Советском районе Самары приведут в порядок несколько дворов
В Самаре в День радио откроют скамейку с магнитолой и новую скульптуру
В Самаре 7 и 9 мая запустят специальные автобусы до городских кладбищ
В Самаре отменили рейс лайнера Sukhoi Superjet. Аналогичное судно сгорело накануне в Москве
В Самарской области появится сафари-парк с дикими животными
В Тольятти молодой водитель сбил в жилой зоне 5-летнего мальчика
Жителя Самары на 2 года отправили в колонию за вербовку людей в экстремистскую группу
В Самаре две аферистки обманули пенсионера на 700 тысяч рублей
В Тольятти на берегу Волги нашли человеческие кости
Самарца вынудили передать свою «Тойоту Короллу» бывшей жене из-за долга перед сыном
В Самаре вновь отремонтируют недавно обновленную набережную возле «Ладьи»
В Тольятти задержали серийного грабителя офисов микрозаймов
В Тольятти из-за гидравлических испытаний временно отключат горячую воду