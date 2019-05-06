В Самарской области мужчина не платил алименты на содержание дочери и получил 6 месяцев условно
В Новокуйбышевском городском суде на днях вынесли приговор местному жителю. Его обвиняли по статье 157 УК РФ - неуплата алиментов на содержание ребенка. Делал это фигурант неоднократно.
- В суде установлено, что гражданин, обязанный уплачивать средства на содержание несовершеннолетней дочери, в период с сентября 2018 года по ноябрь 2018 года уклонялся от возложенной обязанности, за что был привлечен к административной ответственности, - сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Мужчину подвергали административному наказанию, однако алименты он выплачивать все равно не начал. Задолженность за период с декабря 2018 года по февраль 2019 года составила 26 тысяч рублей.
В суде нарушитель свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Служители Фемиды назначили ему наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 6 месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU