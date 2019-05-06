2019-05-06T22:08:26+03:00
Общество

МЧС предупреждает об опасности посещения лесов в Самарской области

По словам специалистов, велика вероятность пожаров из-за пала сухой травы
Михаил ГОРЮНОВ
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Чаще в лесных пожарах виноват сам человекЧаще в лесных пожарах виноват сам человекФото: ГУ МЧС России по Самарской области
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На юге Самарской области в период с 5 по 8 мая 2019 года сохранится высокая пожарная опасность лесов. Об этом сообщает ГУ МЧС региона со ссылкой на Приволжское УГМС.

- Если в лесах установлен VI – V класс пожарной опасности по условиям погоды, то посещать леса запрещено, кроме случаев, связанных с использованием лесов в целях проведения работ по обеспечению пожарной и санитарной безопасности и иных случаев, предусмотренных служебным заданием, - рассказывают в МЧС.

Строго запрещены следующие действия: проведение сельскохозяйственных палов, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ.

Специалисты отмечают, что почти все возгорания сухой травы происходят по вине человека. Он за это несет ответственность и может быть наказан серьезным штрафом - до 400 тысяч рублей.

В ведомстве отмечают, что если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, а также сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно). При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

ИСТОЧНИК KP.RU

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