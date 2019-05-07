Стать министром культуры Самарской области захотели жители Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова и Пестравского района

СЕГОДНЯ 07:58 2019-05-07T07:58:01+03:00

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В Самаре продолжается открытый конкурс на замещение должности министра культуры региона. Уже прошли два этапа: на первом участники заполняли анкеты и проходили онлайн-тест, на втором - представили комиссии, которую возглавляет заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов - свое видение государственной политики в сфере культуры и туризма.

- Всего мы получили 35 заявок, в том числе 15 - от женщин и 20 от мужчин. Участники - не только жители Самарской области. На должность претендуют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерово, Сердобска в Пензенской области и Тамбова, а также Самары, Тольятти, Сызрани, Кинеля, Жигулевска и Пестравского района, - рассказали "КП-Самара" в департаменте кадровой политики и госуправления Администрации губернатора.

Здесь также отметили, что все участники предлагают очень интересные варианты развития культурной жизни региона, презентации интересные и полноценные.

- Мы впервые проводим такой открытый конкурс, это интересный опыт. Мы уверены, что все предложения кандидатов будут в той или иной мере воплощены в жизнь и уж точно пойдут на пользу нашему региону. Очень много достойных кандидатур, - отметили в Департаменте.

Напомним, что с 6 по 15 мая от всех участников предыдущих двух этапов принимают официальный набор документов, подтверждающих их квалификацию. А 3 июня участники предстанут перед конкурсной комиссией, в которую входят Денис Бокурадзе, Валерий Гришко, Марк Левянт и другие представители культурной сферы области. Они проведут с каждым претендентом индивидуальное собеседование. А уже ориентировочно 5 июня станет известно имя нового министра культуры Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU