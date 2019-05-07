2019-05-07T08:14:15+03:00
Общество

В Самаре предприятие задолжало своим сотрудникам более 16 миллионов рублей зарплаты

Организация начала погашать долг только после ареста имущества и угрозы уголовного наказания
Анастасия ФИЛАТОВА
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Благодаря вмешательству приставов предприятие погасило уже 9 млн рублейБлагодаря вмешательству приставов предприятие погасило уже 9 млн рублейФото: Архив "КП"
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В Самаре предприятие задолжало своим сотрудникам более 16 миллионов рублей. Поскольку погашать долг по заработной плате оно не торопилось, то в дело вмешались судебные приставы.

- Сотрудники Службы предупредили ООО, что если оно не начнет выплачивать своим работникам долг, то ему будет грозить уголовное наказание вплоть до лишения свободы до 2 лет. Эта мера, а также наложенный арест на имущество сработали, и руководство предприятия начало выплачивать зарплату, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

По данным ведомства, в настоящее время организация частично погасила накопленный перед сотрудниками долг. Она выплатила им уже 9 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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