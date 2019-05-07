2019-05-07T08:31:45+03:00
Происшествия

Пьяный самарец без прав угнал чужое авто и улетел в кювет

Желание покататься на машине ранним утром обернулось для мужчины уголовным делом
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина не смог уехать от полицейских на угнанной легковушкеМужчина не смог уехать от полицейских на угнанной легковушкеФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самарской области сотрудники ДПС задержали угонщика отечественного автомобиля. Машину злоумышленник похитил 28 апреля около 4 часов утра в поселке Петра Дубрава от дома на улице Южная.

- Полицейские заметили угнанный автомобиль на дороге «Петра Дубрава — Кошелев Парк». Они попытались остановить водителя, но тот проигнорировал их требование. В итоге стражам порядка пришлось пуститься в погоню, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Далеко угонщик уехать не успел. Он наехал на препятствие, а потом съехал в кювет. По данным полицейских, покататься на чужом автомобиле решил 33-летний житель Самары. Он был пьян и не имел водительских прав. В результате ДТП мужчина получил травмы, но после обследования медики назначили ему амбулаторное лечение. В отношении злоумышленника правоохранители возбудили уголовное дело по статьям «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения» и «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Самарские полицейские поймали пьяного угонщика отечественной легковушки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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