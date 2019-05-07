Пьяный самарец без прав угнал чужое авто и улетел в кювет
В Самарской области сотрудники ДПС задержали угонщика отечественного автомобиля. Машину злоумышленник похитил 28 апреля около 4 часов утра в поселке Петра Дубрава от дома на улице Южная.
- Полицейские заметили угнанный автомобиль на дороге «Петра Дубрава — Кошелев Парк». Они попытались остановить водителя, но тот проигнорировал их требование. В итоге стражам порядка пришлось пуститься в погоню, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Далеко угонщик уехать не успел. Он наехал на препятствие, а потом съехал в кювет. По данным полицейских, покататься на чужом автомобиле решил 33-летний житель Самары. Он был пьян и не имел водительских прав. В результате ДТП мужчина получил травмы, но после обследования медики назначили ему амбулаторное лечение. В отношении злоумышленника правоохранители возбудили уголовное дело по статьям «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения» и «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
Самарские полицейские поймали пьяного угонщика отечественной легковушки.
ИСТОЧНИК KP.RU