Пьяный самарец без прав угнал чужое авто и улетел в кювет

СЕГОДНЯ 08:31 2019-05-07T08:31:45+03:00

Мужчина не смог уехать от полицейских на угнанной легковушке Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В Самарской области сотрудники ДПС задержали угонщика отечественного автомобиля. Машину злоумышленник похитил 28 апреля около 4 часов утра в поселке Петра Дубрава от дома на улице Южная.

- Полицейские заметили угнанный автомобиль на дороге «Петра Дубрава — Кошелев Парк». Они попытались остановить водителя, но тот проигнорировал их требование. В итоге стражам порядка пришлось пуститься в погоню, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Далеко угонщик уехать не успел. Он наехал на препятствие, а потом съехал в кювет. По данным полицейских, покататься на чужом автомобиле решил 33-летний житель Самары. Он был пьян и не имел водительских прав. В результате ДТП мужчина получил травмы, но после обследования медики назначили ему амбулаторное лечение. В отношении злоумышленника правоохранители возбудили уголовное дело по статьям «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения» и «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/707171" frameborder="0"></iframe> Самарские полицейские поймали пьяного угонщика отечественной легковушки.

ИСТОЧНИК KP.RU