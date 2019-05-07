В Самаре в парке Металлургов заложили Аллею памяти
В Самаре в парке имени 50-летия Октября (парк Металлургов) появилась Аллея памяти. Ее заложили из 30 елей в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана. В мероприятии приняли участие депутаты городской думы, глава Кировского района Игорь Рудаков и ветераны.
- Надеюсь, что эти ели станут украшением парка и будут служить напоминанием об афганской войне, в которое в течение 10 лет погибли около 15 тысяч наших соотечественников, - отметил председатель самарского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Андрей Мастерков.
В дальнейшем рядом с этой аллеей представители общественной организации воинов-афганцев планируют установить еще и Камень Памяти.
ИСТОЧНИК KP.RU