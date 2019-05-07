В Самаре в парке Металлургов заложили Аллею памяти

СЕГОДНЯ 08:46 2019-05-07T08:46:29+03:00

Аллея из 30 елей появилась там в честь вывода советских войск из Афганистана

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В Самаре в парке имени 50-летия Октября (парк Металлургов) появилась Аллея памяти. Ее заложили из 30 елей в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана. В мероприятии приняли участие депутаты городской думы, глава Кировского района Игорь Рудаков и ветераны.

- Надеюсь, что эти ели станут украшением парка и будут служить напоминанием об афганской войне, в которое в течение 10 лет погибли около 15 тысяч наших соотечественников, - отметил председатель самарского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Андрей Мастерков.

В дальнейшем рядом с этой аллеей представители общественной организации воинов-афганцев планируют установить еще и Камень Памяти.

ИСТОЧНИК KP.RU