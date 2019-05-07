Мини-футбольное «Динамо Самара» сегодня сыграет третью игру четвертьфинала чемпионата России с «Синарой»
Матч начнется 19:00, он пройдет в «МТЛ Арене»
Фото: МФК "Динамо Самара"
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«Динамо Самара» сегодня, 7 мая, сыграет третий матч четвертьфинальной серии чемпионата России по мини-футболу против «Синары» из Екатеринбурга. Встреча пройдет в «МТЛ Арене» в Самаре и начнется в 19:00 по местному времени. Вход свободный.
Эта игра может стать решающей. В серии до трех побед «Синара» ведет со счетом 2:0.
Напомним, для самарского «Динамо» это дебютный сезон в элите российского мини-футбола. В регулярном чемпионате команда финишировала на шестом месте. «Синара» закончила регулярку на третьей строчке.
ИСТОЧНИК KP.RU