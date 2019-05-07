2019-05-07T09:47:43+03:00
Общество

Супруга самарского олигарха Ксения Царицына встретилась в Дубае с популярным блогером-пародистом

Веселый инженер из Индии имеет 4-миллионную «армию» подписчиков в Инстаграме
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Ксения ЦарицынаФото: Ксения ЦарицынаФото: Instagram.com
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Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова, модель Ксения Царицына вновь порадовала своих подписчиков в Инстаграме новой фотографией. На этот раз красавица не ограничилась демонстрацией только своей привлекательной фигуры. На ее снимок попал еще один известный человек — популярный блогер из Индии Джаст Сула.

- Сулик, - подписала Ксения свое совместное фото с веселым индусом. Публикация собрала более 8,5 тысяч «лайков».

Отметим, что Джаст Сула — инженер из Мумбаи. Он стал популярен после того, как начал делать фотопародии на спортсменов, певцов, моделей и выкладывать их в своем Инстаграме. Публикации мужчины набирают миллионы просмотров и «лайков».

Фото: Джаст Сула Фото: Instagram.com

Фото: Джаст СулаФото: Instagram.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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