В Самаре телебашня до 9 мая осталась без подсветки

СЕГОДНЯ 10:22 2019-05-07T10:22:24+03:00

Свет решили отключить в знак скорби по жертвам сгоревшего в Шереметьево самолете

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В Самаре телебашня на три дня осталась без архитектурно-декоративной подсветки. Ее отключили в знак скорби по жертвам трагедии в аэропорту Шереметьево.

- Подсветка самарской телебашни не будет работать 6, 7 и 8 мая, - сообщили в региональном правительстве.

Напомним, трагедия в московском аэропорту произошла в минувшее воскресенье, 5 мая. В тот день самолет Sukhoi Superjet 100 загорелся при аварийной посадке. На борту самолета находились 78 человек, в том числе трое детей и пятеро членов экипажа. В результате случившегося погиб 41 человек, еще 33 пассажирам и четырем членам экипажа удалось выжить. Среди предварительных версий причин трагедии называются попадание в самолет молнии и ошибка пилота.

ИСТОЧНИК KP.RU