2019-05-07T10:36:04+03:00
Общество

В Самаре в поликлинике № 6 сработала пожарная сигнализация

К счастью, это была ложная тревога
Анастасия ФИЛАТОВА
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Помощь пожарных не понадобиласьПомощь пожарных не понадобиласьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Утром во вторник, 7 мая, в Самаре в поликлинике № 6, которая находится на проспекте Кирова, сработала пожарная сигнализация. К счастью, ничего опасного в здании не произошло.

- Было установлено, что около 8:00 в поликлинике ложно сработала локальная система охранно-пожарной сигнализации. Эвакуация посетителей и персонала не проводилась, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

По данным оперативного ведомства, пожарно-спасательные подразделения не вызывались. Сейчас поликлиника работает в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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