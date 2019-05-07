В Самаре в поликлинике № 6 сработала пожарная сигнализация
К счастью, это была ложная тревога
Помощь пожарных не понадобиласьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:
Утром во вторник, 7 мая, в Самаре в поликлинике № 6, которая находится на проспекте Кирова, сработала пожарная сигнализация. К счастью, ничего опасного в здании не произошло.
- Было установлено, что около 8:00 в поликлинике ложно сработала локальная система охранно-пожарной сигнализации. Эвакуация посетителей и персонала не проводилась, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
По данным оперативного ведомства, пожарно-спасательные подразделения не вызывались. Сейчас поликлиника работает в обычном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU