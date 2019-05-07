2019-05-07T10:40:03+03:00
Спорт

Сергей Бусел продлил контракт с волейбольной «Новой»

Этот сезон для центрального блокирующего станет пятым за новокуйбышевскую команду
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: ВК "Нова"Фото: ВК "Нова"
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Центральный блокирующий ВК «Нова» Сергей Бусел продлил контракт с клубом. Следующий сезон станет для игрока пятым в команде из Новокуйбышевска.

- В российском чемпионате Сергей Бусел сыграл за волжан 113 матчей. В этом сезоне игрок выходил на площадку в 33 играх Суперлиги, в среднем набирая за партию 2 очка, - рассказали в пресс-службе «Новы».

Бусел выступает за сборную Беларуси. В составе национальной команды он завоевал право сыграть на чемпионате Европы 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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