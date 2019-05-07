Сергей Бусел продлил контракт с волейбольной «Новой»
Этот сезон для центрального блокирующего станет пятым за новокуйбышевскую команду
Фото: ВК "Нова"
Изменить размер текста:
Центральный блокирующий ВК «Нова» Сергей Бусел продлил контракт с клубом. Следующий сезон станет для игрока пятым в команде из Новокуйбышевска.
- В российском чемпионате Сергей Бусел сыграл за волжан 113 матчей. В этом сезоне игрок выходил на площадку в 33 играх Суперлиги, в среднем набирая за партию 2 очка, - рассказали в пресс-службе «Новы».
Бусел выступает за сборную Беларуси. В составе национальной команды он завоевал право сыграть на чемпионате Европы 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU