В Самаре в майские праздники запустят «Автобус Победы»

СЕГОДНЯ 10:53 2019-05-07T10:53:11+03:00

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В дни празднования 74-ой годовщины победы в Великой Отечественной войны по улицам Самары будет курсировать «Автобус Победы». Он будет курсировать на одном из муниципальных маршрутов. Пассажирам этого автобуса будут вручать георгиевскую ленточку и весенние цветы.

- Мы решили запустить «Автобус Победы» в память о погибших в Великой Отечественной войне и их героическом подвиге. Надеемся, что на пути своего следования он подарит пассажирам ощущение праздника и дополнит атмосферу народного ликования, - отметили в компании «СамараАвтоГаз».

Добавим, что в эти майские праздники участники, ветераны Великой Отечественной войны, а также их сопровождающие смогут воспользоваться льготным проездом во всех городских автобусах, которые обслуживает «СамараАвтоГаз». Для этого нужно будет предъявить соответствующее удостоверение.

ИСТОЧНИК KP.RU