Стало известно, когда начнут строить новый поворот для трамваев до «Самара Арены»

СЕГОДНЯ 11:12 2019-05-07T11:12:17+03:00

Пока все трамваи едут до стадиона только со стороны Барбошиной поляны Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

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В Самаре этим летом приступят к строительству нового поворота для трамваев в сторону стадиона «Самара Арена». Благодаря нему к спортобъекту можно будет добираться не только со стороны Барбошиной поляны, но и со стороны 15 микрорайона.

- Работы по строительству поворота для трамваев запланированы, ориентировочно, на июль-август 2019 года, - сообщили представители Трамвайно-троллейбусного управления.

Напомним, что сейчас до стадиона «Самара Арена» курсируют три трамвая: S5, № 7 и 11. Первый ходит только в дни матчей, второй в будние дни, а третий в выходные. Все они едут со стороны Барбошиной поляны.

ИСТОЧНИК KP.RU