Стало известно, когда начнут строить новый поворот для трамваев до «Самара Арены»
Это позволит запустить до стадиона трамваи со стороны 15 микрорайона
Пока все трамваи едут до стадиона только со стороны Барбошиной поляныФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре этим летом приступят к строительству нового поворота для трамваев в сторону стадиона «Самара Арена». Благодаря нему к спортобъекту можно будет добираться не только со стороны Барбошиной поляны, но и со стороны 15 микрорайона.
- Работы по строительству поворота для трамваев запланированы, ориентировочно, на июль-август 2019 года, - сообщили представители Трамвайно-троллейбусного управления.
Напомним, что сейчас до стадиона «Самара Арена» курсируют три трамвая: S5, № 7 и 11. Первый ходит только в дни матчей, второй в будние дни, а третий в выходные. Все они едут со стороны Барбошиной поляны.
ИСТОЧНИК KP.RU