Власти Самарской области направят почти 6 млн рублей на строительство двух храмов
Правительство Самарской области собирается выделить около 6 миллионов рублей двум религиозным организациям. Они получат финансовую поддержку в виде субсидий из резервного фонда губернатора. Соответствующее постановление размещено на сайте регионального правительства.
- Средства будут выделены в 2019 году на строительство и реконструкцию двух храмов в Клявлинском и Ставропольском районах, - говорится в документе.
Субсидии в размере 2,93 млн рублей пойдут на разработку проектно-сметной документации храма в честь святого равноапостольного князя Владимира. Еще 2,98 млн рублей выделят на выполнение проектно-изыскательские работ для реконструкции храма в честь святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, а также на строительство Воскресной школы при храме в селе Мусорка Ставропольского района.
ИСТОЧНИК KP.RU