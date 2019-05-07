В Самаре водитель «Весты» сбил у парка Гагарина шедшую по «зебре» девушку

СЕГОДНЯ 12:12 2019-05-07T12:12:45+03:00

Водитель не пропустил пешехода, который шел по "зебре" на зеленый сигнал Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В понедельник, 6 мая, около 19 часов в Промышленном районе Самары произошло ДТП с участием подростка. Там возле парка имени Юрия Гагарина водитель автомобиля «Лада Веста» сбил 16-летнюю девушку.

- 61-летний мужчина двигался по Московскому шоссе со стороны улицы Советской Армии. При повороте направо на улицу XXII Партсъезда он не уступил дорогу девушке, которая пересекала дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, и сбил ее, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося девушка получила травмы, с которыми ее на машине скорой помощи увезли в одну из городских больниц. После обследования медики отпустили ее домой. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU