В Тольятти при пожаре в квартире на улице Тополиной пострадал мужчина

СЕГОДНЯ 12:52 2019-05-07T12:52:15+03:00

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В ночь на вторник, 7 мая, в Автозаводском районе Тольятти произошел пожар. Там на 4 этаже дома по улице Тополиной загорелась двухкомнатная квартира.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 2:59. В квартире горели домашние вещи и мебель. Площадь пожара составила 7 квадратных метров. На тушение возгорания выезжали 17 пожарных и 6 смецмашин, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Ликвидировать пожар сотрудникам МЧС удалось в 3:15. В результате случившегося пострадал 37-летний мужчина. Какие именно травмы он получил, не сообщается. По предварительным данным, на момент происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU