Оставили без присмотра: в Самаре 3-летний малыш убежал от родителей на железнодорожные пути

СЕГОДНЯ 13:19 2019-05-07T13:19:29+03:00

На родителей составили протокол за то, что не уследили за ребенком Фото: Архив "КП"

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В Самаре на железнодорожном вокзале едва не произошла трагедия. Там семейная пара не уследила за своим трехлетним ребенком. Малыш мог в любой момент угодить под поезд.

- Родители находились в здании ожидания. Отец был пьян, а у матери на руках был годовалый ребенок. Трехлетний малыш же бегал без присмотра, - сообщили представители Средневолжского ЛУ МВД на транспорте.

К счастью, бегающего без присмотра ребенка вовремя заметили другие посетители вокзала. Они привели его к полицейским, а те затем передали малыша родителям. В отношении отца и матери ребенка правоохранители составили протокол об административном правонарушении. Кроме того, полицейские передали информацию о случившемся в органы опеки и попечительства для того, чтобы они применили к данной семье необходимые меры.

ИСТОЧНИК KP.RU