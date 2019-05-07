Оставили без присмотра: в Самаре 3-летний малыш убежал от родителей на железнодорожные пути
В Самаре на железнодорожном вокзале едва не произошла трагедия. Там семейная пара не уследила за своим трехлетним ребенком. Малыш мог в любой момент угодить под поезд.
- Родители находились в здании ожидания. Отец был пьян, а у матери на руках был годовалый ребенок. Трехлетний малыш же бегал без присмотра, - сообщили представители Средневолжского ЛУ МВД на транспорте.
К счастью, бегающего без присмотра ребенка вовремя заметили другие посетители вокзала. Они привели его к полицейским, а те затем передали малыша родителям. В отношении отца и матери ребенка правоохранители составили протокол об административном правонарушении. Кроме того, полицейские передали информацию о случившемся в органы опеки и попечительства для того, чтобы они применили к данной семье необходимые меры.
ИСТОЧНИК KP.RU