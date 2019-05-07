2019-05-07T13:33:08+03:00
Общество

Вышел новый тизер первого подросткового сериала "Все по-честному"

В нем впервые появились будущие герои сериала
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Сериал снимают прямо сейчасСериал снимают прямо сейчас
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В Самаре представили новый тизер уникального самарского сериала "Все по-честному" для подростков. Его снимает ГТРК "Самара" совместно с Корпорацией "Кошелев".

- Во втором тизере уже можно увидеть героев сериала – восьмой «Б» класс, - сообщают авторы будущего сериала. Кстати, его снимали в одной из школ "Кошелева". В кадре мелькают виды самого жилого района. Ребята рассказывают, как они поселились здесь.

Сериал посвящен проблемам подрастающего поколения и вопросам дружбы, любви, нравственного выбора. Пока дату премьеры не раскрывают.

Появился новый тизер подросткового сериала, который снимают в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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