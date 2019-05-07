Вышел новый тизер первого подросткового сериала "Все по-честному"

СЕГОДНЯ 13:33 2019-05-07T13:33:08+03:00

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В Самаре представили новый тизер уникального самарского сериала "Все по-честному" для подростков. Его снимает ГТРК "Самара" совместно с Корпорацией "Кошелев".

- Во втором тизере уже можно увидеть героев сериала – восьмой «Б» класс, - сообщают авторы будущего сериала. Кстати, его снимали в одной из школ "Кошелева". В кадре мелькают виды самого жилого района. Ребята рассказывают, как они поселились здесь.

Сериал посвящен проблемам подрастающего поколения и вопросам дружбы, любви, нравственного выбора. Пока дату премьеры не раскрывают.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/707247" frameborder="0"></iframe> Появился новый тизер подросткового сериала, который снимают в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU