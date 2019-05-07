Вышел новый тизер первого подросткового сериала "Все по-честному"
В нем впервые появились будущие герои сериала
Сериал снимают прямо сейчас
Изменить размер текста:
В Самаре представили новый тизер уникального самарского сериала "Все по-честному" для подростков. Его снимает ГТРК "Самара" совместно с Корпорацией "Кошелев".
- Во втором тизере уже можно увидеть героев сериала – восьмой «Б» класс, - сообщают авторы будущего сериала. Кстати, его снимали в одной из школ "Кошелева". В кадре мелькают виды самого жилого района. Ребята рассказывают, как они поселились здесь.
Сериал посвящен проблемам подрастающего поколения и вопросам дружбы, любви, нравственного выбора. Пока дату премьеры не раскрывают.
Появился новый тизер подросткового сериала, который снимают в Самаре.
ИСТОЧНИК KP.RU