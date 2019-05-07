Снова волна "минирований"? В Самаре из "Скалы", "Вива Лэнда" и "Руси" эвакуировали людей

СЕГОДНЯ 13:44 2019-05-07T13:54:48+03:00

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Днем во вторник, 7 мая, в офисном центре "Скала" в Самаре срочно эвакуировали всех сотрудников и посетителей.

- В здании сработала сигнализация. По громкой связи всех предупредили, что это не учебная тревога. Всех вывели из здания. Пока стоим на улице, ничего не понятно, - рассказала "Комсомольской правде - Самара" одна из сотрудниц офисного центра.

На месте работают сотрудники полиции и МЧС

Сейчас на месте работают сотрудники полиции и МЧС. Также к зданию подъехали медики скорой помощи. По предварительным данным, поводом для эвакуации послужило сообщение о минировании. Отметим, что горожане сообщают об эвакуации посетителей еще и торговых центров "Вива Лэнд" и "Русь на Волге".

Как сообщили представители "Вива Лэнда", в администрацию торгового центра поступило сообщение о минировании здания, поэтому была проведена эвакуация. Они пообещали возобновить работу торгового центра сразу после того, как уполномоченные органы завершат проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU