Житель Самарской области похитил у селянина электроинструмент за 14 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:10 2019-05-07T14:10:12+03:00

За похищение электроинструмента мужчине грозит уголовное наказание Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В Похвистневском районе полицейские поймали вора-домушника, который оставил жителя села Рысайкино без электроинструмента, пишет Похвистнево-Информ.

- Злоумышленник похитил электроинструмент из подсобного помещения частного дома 33-летнего мужчины. Сумма ущерба составила более 14 тысяч рублей, - рассказали полицейские.

Преступника разыскал местный участковый. Им оказался 56-летний местный житель, который ранее был судим. Стражи порядка изъяли у мужчины похищенный инструмент и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU