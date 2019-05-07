Житель Самарской области похитил у селянина электроинструмент за 14 тысяч рублей
Преступник утащил агрегат из подсобки мужчины
За похищение электроинструмента мужчине грозит уголовное наказаниеФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Похвистневском районе полицейские поймали вора-домушника, который оставил жителя села Рысайкино без электроинструмента, пишет Похвистнево-Информ.
- Злоумышленник похитил электроинструмент из подсобного помещения частного дома 33-летнего мужчины. Сумма ущерба составила более 14 тысяч рублей, - рассказали полицейские.
Преступника разыскал местный участковый. Им оказался 56-летний местный житель, который ранее был судим. Стражи порядка изъяли у мужчины похищенный инструмент и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU