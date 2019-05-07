В Самаре из-за чемпионата по велоспорту-шоссе перекроют три улицы

СЕГОДНЯ 14:54 2019-05-07T14:55:09+03:00

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В Самаре в течение трех дней будет временно ограничено движение транспорта по нескольким улицам. Проезд закроют из-за проведения чемпионата России по спорту глухих в группе дисциплин велосипедный спорт-шоссе.

- Ограничения будут действовать с 8:00 до 16:00 16, 17 и 20 мая на улице Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к улице Малый Сорокин Хутор; по Проезду № 2 и по улице Дальней от улицы Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров, - рассказали в администрации Самары.

Добавим, что на этих же участках улиц с 00:00 до 16:00 16, 17 и 20 мая будут запрещены остановка и стоянка транспорта. Горожан просят быть внимательнее и заранее выбирать маршруты своего следования.

Схема временного перекрытия дорог

ИСТОЧНИК KP.RU