2019-05-07T15:05:44+03:00
Общество

Подкасты радио «Комсомольская правда - Самара» теперь можно слушать в iTunes

Самые интересные программы и выпуски передач стали еще доступнее
Антон ЧЕРЕПОК
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Радио "Комсомольская правда - Самара" стало еще доступнееРадио "Комсомольская правда - Самара" стало еще доступнее
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Теперь вы можете послушать самые интересные программы не только на сайте samara.kp.ru, но и на сервисе apple podcasts. Вместе с нами узнавайте все самое новое и интересное, что происходит в Самаре.

Каждую среду мы выкладываем новый выпуск программы «Городская среда», в которой честно и очень легко рассказываем о том, чем живет город и как он должен измениться, чтобы его жителям было комфортно. Наши эксперты - архитекторы, урбанисты, депутаты и градозащитники, историки и экологи - словом, все те, кто точно знает, какой должна быть наша городская среда.

Подкасты программ «У нас на районе» - это записи баталий между активистами, чиновниками и неравнодушными слушателями по самым острым городским проблемам. Именно в этих программах ответственным лицам приходится отвечать на самые неудобные и острые вопросы.

«Гость в студии» - записи программ с известными, либо просто очень интересными людьми, которые делятся с вами своим опытом и раскрывают свои секреты

«Самара по заявкам» - один из самых популярных подкастов на историческую тематику. Всего за две минуты историк и краевед Андрей Артемов рассказывает о городских достопримечательностях и событиях, переходя от дома к дому в каждом новом выпуске.

Подкасты Радио «Комсомольская правда» - это подборка самых интересных интервью с политиками, ведущими экономистами, учеными и звездами. Подписывайтесь, скачивайте и слушайте, когда удобно!

ИСТОЧНИК KP.RU

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